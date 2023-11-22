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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.23 19:30

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ запустила народное голосование за лучшую региональную экспозицию

Чтобы ознакомиться с полным перечнем и поддержать экспозицию Мурманской области, необходимо: перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия»; пройти через процедуру регистрации; выбрать из выпадающего списка Мурманскую область или отметить её на интерактивной карте страны; проставить галочки напротив номинации (поддержать регион можно как в отдельной номинации, так и во всех сразу).

За победу в голосовании поборются 89 регионов, представленных в павильонах масштабной экспозиции. Среди них и стенд Мурманской области, который знакомит гостей выставки с главными символами и достижениями Кольского севера.

Народное голосование определит победителей в номинациях: «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «Сохранение традиций», «С заботой о природе», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив».

Чтобы ознакомиться с полным перечнем и поддержать экспозицию Мурманской области, необходимо: перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия»; пройти через процедуру регистрации; выбрать из выпадающего списка Мурманскую область или отметить её на интерактивной карте страны; проставить галочки напротив номинации (поддержать регион можно как в отдельной номинации, так и во всех сразу).

В экспозиции Мурманской области представлены главные достижения и туристический потенциал Мурманской области. Посетители стенда Кольского Заполярья могут попробовать себя в роли капитана ледокола или командира подводной лодки Северного флота, познакомиться с главными символами Кольского Заполярья: северным сиянием, памятником Защитникам советского Заполярья и разбивающим льды атомным ледоколом, а также с историями людей, связавших свою жизнь с Мурманской областью.

Напомним, День нашего региона на выставке «Россия» состоится 22 декабря. Кольское Заполярье станет центром всеобщего внимания – на всей территории ВДНХ пройдёт обширная культурная, образовательная и деловая программа: выступления творческих коллективов, лекции, мастер-классы, дегустации и розыгрыши. Международная выставка-форум «Россия» ждёт гостей на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года. Вход для посетителей свободный.

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