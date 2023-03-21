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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.23 19:30

Международные тактико-специальные занятия подразделений спецназа Росгвардии и МВД Республики Беларусь состоялись в Мурманской области

Специалисты отработали уникальные навыки арктической подготовки в условиях, максимально приближенным к боевым.

На протяжении двух недель сотрудники СОБР «Рысь» Росгвардии и бойцы специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь оттачивали навыки проведения спецопераций в Арктических условиях.

Владислав Ершов, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: «Хочу передать слова приветствия и благодарности от директора войск Национальной гвардии РФ Золотова Виктора Васильевича. Уверен, что вы вернётесь домой и будете развивать наши тренировки и занятия».

Спецназовцы отработали эффективные действия групп боевого порядка в условиях лавинной опасности, при поиске пострадавших после схода лавин и ориентировании на местности в горном массиве Хибин, а также способы и методы выживания в сложных условиях Арктической зоны.

Под руководством опытных инструкторов участники международных сборов совершенствовали навыки альпинистской подготовки, строительства снежных убежищ, а также в оказании догоспитальной помощи в арктических условиях. Особое внимание во время занятий уделялось тактике работы спецназовцев на снегоходах в составе групп.

Учили спецназовцев и самоспасению при проваливании в полынью в полной боевой экипировке. 

А ещё участники тренировки на практике осуществили беспарашютное десантирование на неподготовленные площадки горного массива Хибины, расположенные на высотах более 800 метров.

В ходе международных учений «Траверс особого назначения 2023» впервые в России бойцы десантировались по канату с борта вертолёта Ми-8 на вершину Тахтарвумчорр с полным снаряжением «Ски-тур».

Завершением двухнедельных международных занятий стала масштабная операция по нейтрализации незаконного вооруженного формирования. 

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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