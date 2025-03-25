Международный арктический форум объединяет города и кухни

Гастрономический фестиваль - самая вкусная часть культурной программы Международного арктического форума. В центре Мурманска, на улице Воровского, можно попробовать северные деликатесы из Архангельской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов, из Коми, Карелии, Якутии, Югры и, конечно, Мурманской области.

Прямо сейчас в центре города можно попробовать всю палитру арктического вкуса.

Гастрономический фестиваль - самая вкусная часть культурной программы Международного арктического форума. В центре Мурманска, на улице Воровского, можно попробовать северные деликатесы из Архангельской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов, из Коми, Карелии, Якутии, Югры и, конечно, Мурманской области.

- Мы из Ростова, поэтому решили попробовать вашу традиционную мурманскую кухню. И мы всё взяли в этой палатке, всё очень вкусно. Мы взяли уху, морепродукты в кляре и пончики с брусникой.

В фестивале принимают участие 15 команд рестораторов и шеф-поваров из разных регионов Арктической зоны. Каждый привёз своё уникальное меню, основанное на традиционных рецептах. Всё это можно попробовать только в северных регионах нашей страны. Например, сугудай из нельмы или индигирку – якутское блюдо из филе рыбы чир, которое готовится особенным способом.

- Это нужно есть пока она сырая, как строганина. Есть термическая обработка паром, жаром, а есть такое понятие у нас на Севере и у вас: приготовлена холодом. Это, когда рыба вылавливается и сразу замораживается при температуре шоковой заморозки: минус 30, 40,50 градусов. Она уже приготовлена холодом».

Помимо того, что все блюда очень вкусные, они ещё и питательные, что, конечно, свойственно для рациона людей, живущих в суровых климатических условиях. Однако, некоторые деликатесы славятся не только своей пользой, но и необычностью.

- Мы привезли пантогематоген «Арктический». Это кровь оленя, настоящая кровь оленя.

– И её можно пить?

– Её можно пить. Её пьют как БАДы - по чуть-чуть каждое утро, потому что в крови оленя содержаться все микроэлементы, все витамины…

Но кулинары Ненецкого автономного округа, к слову, родины первого русского города в Арктике – Пустозёрска, в честь которого и названа национальная кухня тех мест, привезли в Мурманск и более привычные угощения: мармелад и пастилу из морошки и брусники.

Следующая точка, которую точно нельзя пропустить, это ледяной тоннель с фигурами северных обитателей, а также знаковых для нас достопримечательностей, например, ледокола «Ленин» изо льда. Также внутри тоннеля расположился ледяной бар «Попробуй Север на вкус». Здесь можно провести дегустацию печени трески и чипсов из оленя, а также согревающих сборов из морошки и смородины.

Для того чтобы пробовать каждый регион на вкус одного дня может и не хватить, поэтому фестиваль «Вкус Арктики» будет работать для северян и гостей столицы Арктики до 30 марта.