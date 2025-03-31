Международный арктический форум закончился, а впечатления остались

Регион впервые проводил такое масштабное мероприятие, на которое приехали не только участники со всей России, но и представители зарубежных стран.

Подготовка к Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога» шла в ускоренном темпе, однако все задачи, которые стояли перед организаторами, были выполнены. Помимо основных деловых площадок в столице Заполярья открыли ледяной бар с копией ледокола «Ленин», запустили гастрофестиваль. На площади Пять Улов установили «Саамскую деревню» с оленями и чумами. Всё это вплоть до 30 марта было доступно и для жителей, и для гостей города-героя.

Поразили многих горожан и гостей нашего региона и фигуры, установленные в центре города. Это парящий в воздухе кит у ДЦ «Меридиан» и гигантский краб в сквере около Пушкинской улицы.

По словам главы региона, организовать форум удалось без привлечения бюджетных средств. Финансированием занимались партнёры события, среди которых и крупные промышленные предприятия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Такой форум впервые за всю историю проведения проходит в городе-герое Мурманске, а это непросто знаковое мероприятие для нашей области, для всей Российской Арктики. Это, конечно, знаковое мероприятие для всей нашей большой страны».

Международный арктический форум – это не только яркое деловое, культурное и спортивное событие, это задел на будущее: рост турпотока, строительство новых объектов размещения, питания и туризма. По предварительным оценкам экспертов, форум принёс более 300 млн рублей всему сектору экономики региона.

На Международном арктическом форуме собрались более 1300 участников из России, Индии, Китая, Казахстана, Республики Корея, Турции, Швейцарии, Сингапура, Филиппин.