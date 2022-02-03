Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» стартовал в областном центре

Цифровые художники, электронные и академические музыканты, а также начинающие артисты с Северо-Запада России и Северной Европы представляют Арктику как цифровое явление.

Отрыв от реальности и погружение в другие цифровые измерения, пожалуй, так можно охарактеризовать первые минуты пребывания на выставке фестиваля «Инверсия». Доминирующее положение здесь занимает рампа с графическим рисунком. Наименование инсталляции труднопроизносимое - совсем как у шведской мебели известной фирмы - состоит аж из 12 символов-первых букв в названии всех ледоколов.

Анна Байдак, участница студии «Shoplift», г. Санкт-Петербург-Кёльн: «Организаторы выставки пытались показать, что Мурманск не только центр промышленный и торговый, но и мы взяли фото всех ледоколов, мы переработали их до неузнаваемости».

Организаторы постарались создать экспозицию мультисенсорной и задействовали все рецепторы посетителей, даже вкусовые. На какой ещё выставке можно попробовать на вкус тыквенные чипсы с чёрной солью, бузину или маринованную свёклу!?

«Инверсия» стартовала в пятый раз. Фестиваль объединяет уникальных людей по России и за рубежом. Каждый представленный проект и перфоманс-эксперемент художника и творца, который способен удивить всех, кто интересуется современным искусством.

Жанна Гузенко, организатор фестиваль «Инверсия»: «Нам удалось привезти иностранных участников, которые привезли свои работы. Мы рассчитывали на большее количество, кто мог бы физически приехать, но они не приехали, но прислали работы дистанционно - проекции, инсталляции».

Программа фестиваля многообразна. В течение недели на различных площадках города будут представлены несколько форм искусства — мультижанровые концерты от экспериментального звука и авангарда до фолка и панка, а также дискуссионные платформы как в традиционных, так и альтернативных пространствах диалога.