Международный день брачных агентств нам не нужен!

12 февраля отмечают Международный день брачных агентств. Как профессиональный праздник он появился не так давно, а вот история этих услуг насчитывает 360 лет. Первая такая контора называлась «Бюро встреч и адресов», которая была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года.

Только виновников торжества в Мурманске нашим корреспондентам обнаружить так и не удалось. Официально зарегистрированной фирмы с офисом, вывеской и действующим телефоном - помогающей одиноким людям создать семью - в справочниках не числится. Видимо интернет-площадки для знакомств окончательно вытеснили их с рынка. А может быть, мы разучились общаться и знакомится как в старые добрые времена?

Эксперт-психолог Марина Табейкина: «Ты должен понимать, с каким человеком ты точно не хочешь знакомиться. Бывает такое, что люди знакомятся на сайте, в брачном агентстве, а потом разочаровываются. В первую очередь люди обращают внимание на внешность, особенно мужчины, а потом выясняется, что выбор пал на глупую, жадную. Главное, это сделать первый шаг, преодолеть себя и начать общаться».

О том, как обрести вторую половину и построить крепкую семью, можно узнать в авторской передаче «Взрослые игры» на «Арктик-ТВ», которая выходит каждую пятницу в 21.00.