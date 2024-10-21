Международный день кока отметили на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»

Повара Северного морского флота рассказали, насколько сложно готовить во время боевого похода.

Коки и пекари поддерживают боевой дух экипажей на кораблях и обеспечивают их вкусной и свежей едой на протяжении длинных походов.

Профессиональный праздник судовых поваров учредили ещё в 2004 году по инициативе шефов, ведь работа кока опаснее, чем на земле.

Евгений Бухнер, старший кок БПК «Вице-адмирал Кулаков»: «Особенности приготовления на корабле в основном из-за того, что качает, штормы бывают, нужно держать баланс при нарезке чего-либо, чтобы не порезаться, смотреть за уровнем воды в компоте, например, чтобы он не разлился, ну, и просто под ноги. Мы пытаемся удивить личный состав разнообразными блюдами».

Приём и хранение продуктов, обслуживание оборудования, а так же умение им пользоваться, и, главное, приготовление качественной и вкусной пищи – обязанности любого повара. Но здесь градус отвесности выше, ведь если военнослужащих накормить невкусной или плохой едой, то и задачи они будут выполнять хуже.

Анатолий Карпин, пекарь БПК «Вице-адмирал Кулаков»: «Основная задача наша – это ежедневно обеспечивать экипаж корабля вкусным и качественным свежим хлебом. Встаем раньше всех, чтобы к обеду приготовить свежий хлеб. Стараемся радовать экипаж, потому что люди меняются с вахты, со смены приходят с улицы холодные, замерзшие и всегда рады, когда приходят на обед, на ужин, а на столе есть свежий, тёплый хлеб».

Военнослужащие поздравили всех коков и пекарей борта большого противолодочного корабля с профессиональным праздником, ведь именно они делают их жизнь вкуснее.