Международный день ПДД автоинспекторы отметили квест-игрой со школьниками

Мурманские автоинспекторы в Международный день Правил дорожного движения провели для детей из летнего лагеря школы №11 квест-игру, направленную на закрепление безопасного поведения на улице в летнее время года.

Ребята разделились на три команды, которые курсировали по трём заранее подготовленным «станциям».

На первой локации «Безопасный путь» школьники должны были провести в мини-городке человека по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

Вторая группа изучала основные дорожные знаки и в засеченное время собирала пазл из различных предупреждающих и предписывающих знаков.

А третья группа рассказала автоинспектору о своих познаниях в новомодных средствах передвижения - электросамокатах, скейтбордах, электроскейтбордах, гироскутеахы, сигвеях, моноколесах.

На данной «станции» школьники сдали инспектору «экзамен» по правильной езде на велосипеде. После квест-игры юные участники дорожного движения вместе с автоинспекторами отправились на пешеходную экскурсию вблизи их образовательного учреждения.