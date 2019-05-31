Международный день соседей отметили в Мурманске

В Мурманске отметили Международный день соседей. В стенах школы № 21 в Первомайском округе встретились депутаты горсовета, жители района и представители управляющих компаний. Встреча получилась теплой и продуктивной. Сообща удалось обсудить ряд вопросов по благоустройству и ЖКХ, наметить план работы на ближайшее будущее.

Международный день соседей для Мурманска - дело не новое. Добрые традиции единения людей для добрых дел были в нашей стране всегда. А с недавнего времени этот формат взаимодействия обрёл масштаб всероссийской акции, которая проходит уже в пятый раз.

«Я в то время жила, когда действительно по-соседски общались, как одна семья. Вместе проводили праздники. На улице Володарского у нас тогда уборка была, - вспоминает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Родители были на работе, а мы, дети, знали, что надо подмести, помыть, убрать, следили за порядком».

Тема нынешней встречи с участием депутатов городского Совета – формирование комфортной городской среды. Вместе с жителями Первомайского круга и депутатами представители общественных организаций.

«Вместе с нашим сопредседателем Дзюбой мы ездили на территорию, которая планируется под спортивную площадку. Она на Гвардейской улице, около гимназии № 8, - говорит Роман Пономарёв, член регионального штаба отделения ОНФ в Мурманской области. - Это тоже часть комфортной городской среды. Мы смотрели, насколько будет удобно жителям жить в городе, насколько будет им приятно здесь проводить время, трудиться на благо города и воспитывать своих детей».

Как провести реконструкцию двора по программе «Формирования комфортной городской среды», как юридически грамотно собрать документы, какие задачи по модернизации обозначить в первую очередь – эти вопросы обсуждали на встрече. Темы разговора не ограничились благоустройством. Обсудили проблемы ЖКХ, текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

«Одна из животрепещущих проблем нашего общества - это проблема ЖКХ. Конечно, мы пытаемся найти решение этой проблемы, например, встреча, которая сегодня проходи в День соседей, наверное, одна из форм взаимодействия людей, живущих в одном многоквартирном доме», - отмечает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска.