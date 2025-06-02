Международный день защиты детей отметили в управлении Росгвардии по Мурманской области
Привести детей на работу и посоревноваться семьями решили сотрудники Росгвардии. Эстафета и конкурсы на ловкость, бег в мешках и различные препятствия ждали и взрослых, и ребят.
Марина Прозорова, сотрудник ОВО Росгвардии по городу Мурманску: «На службе всегда не хватает времени на семью, а тут такая замечательная возможность своего ребёнка привести на службу и вместе с ним провести время».
Валерия Карлаш, участница спортивного праздника: «Я приходила сюда на выставки. Сегодня на эстафету пришла. Прихожу к маме на работу частенько».
Встречу посвятили Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Но и вне праздника сотрудники Росгвардии регулярно проводят встречи с подрастающим поколением. И не только чтобы заинтересовать молодежь службой.
Марина Прозорова, сотрудник ОВО Росгвардии по городу Мурманску: «Мы всегда открыты и для своих, и для чужих детей … В стенах службы это всегда легче сделать, потому что нам есть, что детям показать, рассказать».
Помимо весёлых стартов ребята с родителями смогли проверить свои силы в разборке и сборке учебного автомата Калашникова.
В завершении праздника каждого гостя ждали вкусные призы.