Международный фестиваль «Гольфстрим» объединяет и радует

В эти выходные Кольский мост вновь был недоступен для автотранспорта. Причиной тому стали не ремонты или ЧС, а большой спортивный праздник. Уже в 16 раз на этой территории провели международный фестиваль «Гольфстрим».

Кольский мост – место притяжения спортсменов и любителей активного образа жизни. Более 11,5 тысячи человек собрались здесь, чтобы увидеть и даже поучаствовать в спортивных состязаниях.

На освобожденном от движения транспорта мосту место нашлось только мотоциклистам. Именно они традиционно открыли международный фестиваль «Гольфстрим» красивым заездом мотоколонны.

Лада Бахолдина, сенатор мотоклуба «Murman riders»: «Сегодня нам безумно повезло с погодой. Мотоциклистов приехало много. Это честь, что нас приглашают на мероприятие, мы традиционно едем по мосту. В этом году у нас ещё есть локация под мостом, наши горожане могут пофоткаться на мотоциклах, с мотоциклистами. Ну, и мы сами поучаствуем в различных спортивных мероприятиях».

Ровный мост, солнце и попутный ветер – всё было в этот день для спортсменов.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сегодня всё идеально. Природа помогла нам – погода сегодня шикарная. Людей огромное количество, все довольные и ждут старта».

И начало гонок не заставило долго ждать. Преодолеть дистанцию в одну милю решились сначала велосипедисты, затем рванули ролеры и маленькие спортсмены на беговелах. После этих гонок стартовал самый ожидаемый забег – легкоатлетический. В нём приняли участие все желающие. А таких собралось немало: разного возраста и даже из других регионов.

Данил Максимов, участник легкоатлетического забега из Чувашии: «Участвовал первый раз. Когда бежали, то ветер в спину дул, как бы большой плюс для нас был. Дистанция прикольная, к тому же шоссе. Очень интересно бегать».

Но всё-таки в этой гонке чемпион прошлого года североморец Михаил Рыбаков вновь обогнал всех и подтвердил титул самого быстро легкоатлета. При этом он не просто превзошёл себя, но и установил новый абсолютный рекорд фестиваля, пробежав мурманскую милю за 4 минуты 13,4 секунды.

Михаил Рыбаков, победитель легкоатлетического забега: «В этом году было тяжелее, но и время пошустрее, чем в том году. Поэтому, в принципе, всё хорошо».

В это же время под мостом кипело не меньше страстей. Самым жарким и зрелищным стало испытание для отважных мужчин. Функциональное многоборье на скорость «Пожарная тяга» собрало 14 сильнейших команд из пожарно-спасательных гарнизонов Санкт-Петербурга, Тюмени и, конечно, Заполярья.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Пожарная тяга» - молодое мероприятие, но уже расширена и география, и количество участников. Это оправдано. Ведь и участники получают свой драйв, и зрители наслаждаются мастерством настоящего пожарного искусства».

Артур Хачатрян, начальник ГУ МЧС России по Тюменской области: «Мы сегодня дадим копоти. Правильно же? Кубок в Тюмень – настрой один. Ребята, всем желаю хороших интересных соревнований, весело провести время. Будьте здоровы».

Создатель соревнований «Пожарная тяга» Артур Хачатрян оказался прав. Команда Главного управления МЧС России по Тюменской области в результате напряжённой борьбы вновь заняла 1-е место. Результат спасателей составил 4 минуты 27 секунд.

Но потушить пламя азарта в этот день не смог бы ни один спасатель. Любители посоревноваться даже покинули землю и окунулись в холодные воды Кольского залива. Пловцы преодолели дистанцию в 1200 метров. Первым среди мужчин стал мурманчанин Владислав Сапожников с результатом 14 минут 12 секунд.

Владислав Сапожников, победитель заплыва через Кольский залив: «Дистанцию сегодня прошёл хорошо. Ветер был очень сильный, а вода, в принципе, хорошая. Сегодня настраивался на первое место, поэтому был готов к борьбе с ребятами. Сегодня была больше тактическая борьба, чем на время».

Учитывая низкую температуру воды, все пловцы, завершив дистанцию, вновь погружались воду, но на этот раз в горячей бочке. И там уже друг с другом делились впечатлениями от соревнования.

Максим Ковалев, участник заплыва через Кольский залив: «Собраться было сложно на это. Язык не работает нормально сейчас, извините. Плылось, в принципе, нормально. Вода в середине была немного похолоднее, но терпимо».

Не погружаясь в воду, можно было комфортно пересечь залив на сапборде и тем самым поучаствовать в соревнованиях этого нового, но уже популярного вида спорта. Такое развлечение притянуло десятки людей. Присоединилась к водным процедурам даже первая леди региона Евгения Чибис, которая уже два года плавает на доске.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Это первое соревнование в рамках фестиваля «Гольфстрим», которое в этом году стартует. Я давно увлекаюсь, совершенно не профессионал, просто любитель. Мне нравится сапсерфинг. Когда я узнала, что соревнования заявлены в нашем большом фестивале, то конечно, изъявила желание поучаствовать».

Всего в этот день в районе Кольского моста работало 14 площадок с различными активностями. Гости праздника могли поиграть в пляжный волейбол и футбол, юкигассен на песке, пораскинуть мозгами в огромных шахматах и даже проверить своё здоровье на специальном медицинском пункте. Проголодавшиеся зрители и участники праздника могли подкрепиться на большом фудкорте, где были представлены блюда на любой вкус. Впечатлений масса.

Анастасия Харитонова, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Понравился мотопробег. Мы принимали в нём участие. Потом мне понравилось пожарное многоборье. Я считаю, что это очень здорово, когда популяризируется профессия пожарного. Круто, мне нравится. Наши - супергерои».

Ирина Ткаченко, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Очень погода порадовала. Настроение хорошее. Люди вышли, все счастливы, это объединяет».

Анна Петрова, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Детки участвовали в забеге беговелистов. Мы долго занимаемся. Проехали, потом посмотрели других спортсменов, которые участвовали. Успели посмотреть заплыв. Побывали на фудкорте, покушали детки. Успели даже поиграть в волейбол».

Светлана Сапон, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Мы смотрели заплыв, нам очень понравилось. Даже маленькая внучка у нас болела за спортсменов. Вообще, всё очень весело. Я думаю, что это такой праздник, который надо, чтобы в Мурманске обязательно проходил».

Продолжился праздник концертом с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов. А в завершение победители соревнований получили заслуженные призы.