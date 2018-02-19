Международный фестиваль «Грани» порадует мурманчан творческими работами

Любительские театральные коллективы выступят со своими спектаклями на сцене Мурманской детской театральной школы. Организаторы фестиваля «Грани» приглашает всех желающих окунуться в волшебную атмосферу сказки и насладиться актерским мастерством не только мурманских, но и столичных трупп.

Детская театральная школа заканчивает последние приготовления перед началом очередного международного фестиваля «Грани». В этом году он состоится уже в 9-й раз. География мероприятия обширна, в нём примут участие творческие коллективы не только из Мурманской области, но и из Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

- Приглашаем всех жителей Мурманска на наши спектакли, - зазывает Софья Герасимова, заместитель директора по организационно- массовой работе и связям с общественностью ДТШ г.Мурманска. - Спектакли должны быть хорошие. Я думаю вам они все понравятся, потому что коллективы, которые к нам приезжают, уже себя зарекомендовали, они достаточно сильные. А наша театральная школа, конечно же, покажет себя в полной мере.

С 22 по 24 февраля состоятся основные показы фестиваля. Около 250 участников продемонстрируют свой талант зрителям и жюри по четырем номинациям: драматический спектакль, музыкальный спектакль, художественное слово и актерская песня, а также смогут поучаствовать в мастер-классах по сценической речи и актерскому мастерству.

С подробной афишей спектаклей можно ознакомиться на сайте Мурманской детской театральной школы.