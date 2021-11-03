Международный фестиваль викингов «Imandra Viking Fest» победил в региональном этапе Национальной премии «Russian Event Awards»

Напомним, событие было организовано в формате походного лагеря в Мончегорске. Посмотреть, как жили викинги, попробовать себя в качестве бравого воина приезжали люди из разных уголков нашей области и других городов страны.

По итогам регионального этапа премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100000» победил наш фестиваль викингов. Кроме того, он взял главный приз в спецноминации от студенческого жюри Петербуржской Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью.

Напомним, гости «Imandra Viking Fest» посетили различные мастер-классы, увидели красочное файер-шоу и большой рок-концерт, хедлайнером которого стала легендарная российская группа «Кипелов».