Международный кинофестиваль «Северный характер» официально открыт

Торжественная церемония состоялась в Мурманске, а участники из других стран могли передать слова приветствия на расстоянии по телемосту.

«Северный характер» много лет объединяет творческих людей и любителей киноискусства. Здесь можно увидеть художественные, документальные и даже мультипликационные фильмы, созданные режиссерами из разных стран. Но костяком можно считать - Россию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Светлана Солдатова, президент международного кинофестиваля «Северный характер»: «Кино – это то, что объединяет людей. Это искусство, основанное на фактах жизни. Это самый короткий путь достучаться до сердец миллионов. Если это по-настоящему талантливое произведение, конечно. Свет экрана отражается на лицах зрителей, и объектив выхватывает эмоции. И нет разницы, из какой ты страны, где работаешь и на чьей стороне».

В этом году слоган «Северного характера» гласит: «Из Мурманска – на весь мир». Он подтверждает, что закрытые границы - не помеха творческим порывам. И пусть в этот раз фестиваль проводится в формате онлайн, организаторы признают, что таким образом расширяется зрительская аудитория. Только за первый день фильмы в интернете посмотрели десятки тысяч человек.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Несмотря на пандемию и те ограничения, которые нас окружают, все равно он состоялся. Да, оффлайн-режим ничем не заменишь: обмен мнениями, тёплые объятия, но, тем не менее, но мы понимаем, что такой формат тоже свои плюсы даёт. У нас расширяется аудитория и у большего количества людей, есть возможность увидеть замечательные киноленты».

В этом году на фестиваль прислали 130 работ из разных стран мира. Экспертный совет отобрал 58 проектов. Впервые в программе появилась номинация «Полнометражный игровой фильм».

Дмитрий Ермолаев, член жюри Международного кинофестиваля «Северный характер»: «Я много лет занимаюсь историей кинематографа на Кольском полуострове. Пожалуй, главный вывод, к которому я пришёл, - исторически так сложилось, что именно Кольский Север является главной северной заполярной киносъёмочной площадкой нашей страны. А организаторы фестиваля «Северный характер» делают всё, чтобы он таковой был и сегодня и завтра».

Андрей Сычев, член жюри Международного кинофестиваля «Северный характер»: «Я очень рад участвовать в этом фестивале в категории. Это, во-первых. А во-вторых, хочу сказать, что уровень фестиваля всё выше и выше. Поделюсь маленьким секретом: сегодня было два заседания жюри, где мы не пришли к единому мнению, потому что уровень работ очень высокий».

Следить за трансляциями и показами фильмов можно в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». А имена лучших режиссеров и их работ станут известны уже 21 ноября на онлайн-церемонии награждения.