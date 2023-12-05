Межпоселенческой библиотеке Кольского района присвоили имя Михаила Ломоносова

Торжественная церемония началась с возложения цветов к памятной доске великому учёному.

Центры: «Познание»; «КолаТурИнфо»; славянской культуры «Глаголь Добро» с одноименным музеем; детского чтения «КиТ»; «Арктического чтения» и молодёжное пространство «СОПКИ» - всё это находится в стенах Межпоселенческой библиотеки Кольского района, которая, как говорят специалисты, теперь заслуженно получила имя великого учёного Михаила Ломоносова.

Константин Лобанов, президент общественного Ломоносовского фонда: «В юности Ломоносов неоднократно бывал с отцом в Коле, о чём свидетельствует памятная доска около библиотеки. Уже будучи великим учёным, он составил описание жемчужного промысла в Коле, много внимания уделял вопросам развития Севера в своих трудах».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «То, чем занимался Ломоносов, это, прежде всего, просветительство…).

Присвоение имени Михаила Васильевича Ломоносова Межпоселенческой библиотеке Кольского района показывает высокий уровень деятельности учреждения. Это очень ответственное и почётное звание, которое сохраняет историческую взаимосвязь между прошлым и будущим, открывает перед библиотекой новые перспективы развития и ставит более высокую «планку» в работе.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Мы обязательно возобновим Ломоносовские чтения…».

Мурманская область – в лидерах по количеству обновленных пространств: первое место в СЗФО и четвертое по России. Модернизация библиотек проводится в рамках нацпроекта «Культура» и плана «На Севере – жить».