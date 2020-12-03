Межрегиональному научно-образовательному центру мирового уровня «Российская Арктика» - быть!

Правительство России одобрило совместную заявку Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика». Об этом сегодня на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «По указу Президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Они объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики».

Научно-образовательный центр «Российская Арктика» будет создан на базе мощностей трёх арктических субъектов, в том числе Мурманской области. Деятельность учреждения сосредоточится на пяти основных направлениях: судостроение; развитие высокотехнологичных производств в Арктике, в первую очередь добыче и переработке полезных ископаемых; жизнедеятельности человека на севере; биоресурсах Арктической зоны, включая водные; Северный морской путь и связанность арктических территорий. Базовыми участниками от Мурманской области выступят Кольский научный центр РАН, МГТУ и Полярный филиал ВНИРО (бывший ПИНРО).