Межрегиональный праздник плотницкого искусства проведут впервые в Мурманске

В День России на улице Воровского состоятся мастер-классы от народных мастеров и впервые в Мурманске организуют межрегиональный праздник плотницкого искусства.

Творческий фестиваль соберёт свыше 50 народных мастеров, самодеятельных художников и музейщиков 11 и 12 июня. География участников и правда обширна: Нижний и Великий Новгород, Карелия, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Москва и, конечно, Мурманская область.

Часть изделий, созданных на конкурсе, в качестве малых архитектурных форм украсит старинное поморское село Умба к фестивалю фольклора «Беломорье», который состоится– 6 и 7 июля.