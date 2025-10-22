МФЦ Мурманской области признали лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в рамках малой категории

На заседании комиссия оценивала заявки субъектов, поданные в трёх номинациях. Официально результаты конкурса объявят на Всероссийском форуме МФЦ.

Специалисты нашего регионального центра ранее уже становились лауреатами этого конкурса. Сейчас высокое звание заслужило всё областное учреждение. Это признание - важная оценка, которая станет мотивацией искать новые решения для развития, совершенствовать работу, делая получение услуг удобнее и доступнее для каждого жителя.

Всего государственные и муниципальные услуги в Мурманской области предоставляют в 18 отделениях МФЦ и 8 территориально-обособленных подразделениях.