МФЦ Мурманской области теперь принимают заявителей только по предварительной записи

Данное решение принято в связи введением дополнительных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

Необходимую услугу можно получить в МФЦ, записавшись в учреждение по телефону или через официальный сайт. Также северяне могут воспользоваться порталом «Госуслуги», для получения документов в электронном виде. Информация с номерами телефонов для записи в МФЦ размещена на сайте оперативного штаба Мурманской области и на официальных сайтах учреждений. Для лиц, не имеющих своего компьютера или навыков использования порталов услуг, открыты центры цифровых компетенций «МФЦифра», где можно получить консультацию и помощь в подаче заявления и документов по необходимой услуге. Они работают в Мурманске, Мончегорске, Североморске и Полярном.