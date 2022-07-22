МФЦ сменят формат предоставления госуслуг

Заявители самостоятельно будут получать госуслуги в электронном виде, консультируясь со специалистами МФЦ. Это позволит гражданам приобрести цифровые навыки, а также даст им возможность получить более широкий перечень государственных услуг.