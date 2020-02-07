МГТУ грозят «перезагрузкой»

На обновление материально-технической базы и капитальный ремонт Мурманского государственного технического университета из федерального бюджета дополнительно будут выделены более 130 млн рублей.

Одна из первоочередных задач – открыть на базе вуза Центр компетенций для Арктики. Это позволит привлечь лучших преподавателей и готовить студентов для экономики будущего. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию под председательством Президента РФ Владимира Путина в Москве.

Главной темой встречи стало повышение роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. В Большом Кремлевском дворце глава государства обсудил с руководителями субъектов, представителями федеральных органов исполнительной власти, научных организаций и вузов вопросы модернизации высшего образования с учётом задач, обозначенных в «майском» указе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша цель сегодня – создать на базе МГТУ Центр компетенций для Арктики. На обновление материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов, помимо ранее согласованной сметы расходов, из федерального бюджета в следующем году дополнительно будут выделены более 130 млн рублей. Это позволит нам начать «перезагрузку» системы образования, привлечь квалифицированных педагогов и готовить специалистов для крупных проектов в Арктической зоне».