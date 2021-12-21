МГТУ и компания «Энел Россия» подписали меморандум об академическом сотрудничестве

Основная цель документа – развитие науки, культуры, экологии и международного взаимодействия в стенах вуза.

Сергей Дубровин, проректор по стратегическому развитию МГТУ: «Технический университет ведёт по двум направлениям соответствующую работу: это подготовка кадров, включая и переподготовку, и второе – это проведение научных исследований. И понятно, что всё это можно сделать только в купе с промышленными компаниями. А мы всегда готовы к сотрудничеству».

«Энел», также как и специалисты МГТУ, делает большой упор на развитие «зелёных» технологий и возобновляемой энергии. Как отметил генеральный директор «Энел Россия», студенты вуза смогут пройти практику на предприятиях компании, а лекции будущим инженерам будут читать её специалисты.

Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия»: «Мы будем готовы принять на своих площадках на практику студентов, кс визитам всегда готовы, а также с лекциями будем выступать. Будем также работать вместе с университетом. Я думаю, в ближайшем будущем появятся ещё научные совместные программы, например, нацеленные на продвижение культуры устойчивого развития, или продвижения концепции охраны труда промышленной безопасности».

Сомневаться в наличии площадок для практики не приходится, ведь в районе развилки Териберка-Туманный «Энел» строит «Кольскую ВЭС» - самый большой ветропарк в Заполярье. На данный момент комплекс завершён на 60%.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Энел» - высокотехнологическая компания. Это один из стратегических партнёров Мурманской области, вы знаете, он строит ветропарк. Это достаточно современная повестка, «зелёная» энергетика. Для того, чтобы обслуживать эту повестку, конечно же нужны будут кадры. Кадры высокотехнологические, кадры с высокой квалификацией».

«Энел» планирует сотрудничать с университетом до тех пор, пока будет функционировать ветропарк, ориентировочный срок службы которого около 30 лет.