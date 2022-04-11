МГТУ и крупный рыбопромышленный холдинг планируют запустить подготовительную профориентационную программу для школьников

Чтобы заполучить молодые кадры на производство, нужно заинтересовать их с юного возраста.

Владимир Григорьев, представитель директора рыбопромышленной компании: «У нас практически все морские специальности. Это судоводители, механики, рефмеханики, технологи судовые. Плюс к этому, мы хотим открыть новые факультеты по судоремонту и логистике. Все эти специалисты будут нам нужны».

На данный момент рыбная отрасль испытывает трудности, отмечают промысловики. Специалисты есть, но их возраст уже критический. Поэтому, важно не просто обучать молодёжь, но и сопровождать её на всех этапах. Для этого, представители компании и МГТУ провели встречу с выпускниками в мурманской гимназии №6.

Ксения Субач, ученица 9-го класса гимназии №6: «Я иду в хим-биокласс. Но мне интересно, может быть, для моего профиля здесь расскажут какую-то полезную информацию, которая мне пригодится в дальнейшем».

Социально-ориентированная работа рыбопромыслового холдинга направлена на развитие и поддержку подрастающего поколения. Чтобы в будущем ребята на любимой работе развивали себя и родной край.