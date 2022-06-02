МГТУ открывает двери приёмной комиссии

Отзвенели последние звонки в школах, уже бывшие школьники активно сдают ЕГЭ, чтобы поступить на желаемую специальность в вуз мечты. А как как стартовала приёмная кампания в двух ключевых университетах региона – МГТУ и МАГУ узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Отзвенели последние звонки в школах, уже бывшие школьники активно сдают ЕГЭ, чтобы поступить на желаемую специальность в вуз мечты. А как как стартовала приёмная кампания в двух ключевых университетах региона – МГТУ и МАГУ узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Сколько бюджетных мест выделено для абитуриентов? Какие направления подготовки считаются наиболее популярными и востребованными?

Высшее образование на севере с каждым годом набирает всё большую популярность: растёт количество бюджетных мест, появляются новые современные методики обучения, модернизируют корпуса вузов и их общежития.

Большинство выпускников 11 класса с техническим складом ума, как и прежде, стремятся попасть в МГТУ. Приёмная кампания уже стартовала в стенах этого университета, сотрудники с нетерпением ждут будущих студентов.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Одно из самых главных достоинств данной приёмной кампании – это то, что мы, как единый университет и приёмная комиссия, объединились. У нас по одному адресу: просп. Кирова, 1 идёт приём документов на программы высшего образования и на программы СПО – в наш колледж».

Наиболее востребованными являются специальности, связанные с информационными технологиями, информатикой и вычислительной техникой, нефтегазовым делом, строительством, судовождением, электроэнергетикой и электротехникой. На самых трендовых направлениях МГТУ, бесспорно, не останавливается.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Мы предлагаем очень широкую линейку программ. Если говорить о контрольных цифрах приёма, то у нас по программам высшего образования – порядка 705 мест, из них 494 места на бакалавриат и 211 на специалитет. По программам СПО количество тоже большое – это порядка 465. Из них 380 для обучающихся, заканчивающих школу 9-го класса и, соответственно, 85 мест для тех, кто закончил 11-й».

Лето – пора ремонтов и преображений. Пока будущие студенты готовятся к новому этапу в жизни, МГТУ преображается. Университет получил 39 млн рублей на продолжение капитального ремонта своего крупнейшего общежития. Речь идёт непосредственно о 3-ем и 4-ом этажах корпуса «К». Напомним, что в прошлом году были капитально отремонтированы 1-й и 2-й этажи в этом же здании.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Мы должны заключить контракты на ремонт двух этажей, что нам позволит облагородить, отремонтировать порядка 150-200 мест. Достаточно жёсткие сроки. Мы для себя лично понимаем, что все общежития должны быть готовы к началу учебного года».

У выпускников школ с лучшими результатам по экзаменам есть шанс учиться бесплатно, тем более количество бюджетных мест, в сравнении с прошлым годом, сильно возросло.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Это одна из беспрецедентных приёмных кампаний. Дело в том, что у нас и по программам высшего образования, по программам СПО произошло значительное увеличение количества бюджетных мест. В среднем на 30%. Это более 130 дополнительных контрольных цифр приёма по программам высшего образования и порядка 160 мест по программам СПО».

Всю необходимую информацию, связанную с поступлением в университет, вы сможете найти на официальном сайте МГТУ.