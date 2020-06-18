МГТУ открывает путь к успеху

Сейчас в университетах постепенно стартуют приёмные кампании. Выбор специальности для бывших школьников всегда непрост. Но стоит ли покидать регион, чтобы получить лучший уровень знаний. Мы решили узнать у студентов МГТУ, а не жалеют ли они о том, что остались в Мурманской области.

В приоритете у вчерашних выпускников те специальности, которые дадут хороший заработок и быстрый карьерный рост. У студентов МГТУ, благодаря участию в международных программах, есть хорошая возможность не только повысить свой профессиональный уровень, но и стать конкурентоспособными на рынке вакансии не только в нашей стране.

Степан Дзапаров, выпускник МГТУ: «Одна из наших поездок была в Норвегию в город Тромсе, мы в формате лекционной недели изучали программы, которые используют инженеры и старались почувствовать себя в их среде».

Помимо участия в международных мероприятиях студенты МГТУ при должном усердии и серьёзном подходе к учебе могут рассчитывать на существенную стипендию.

Иван Плаунов, студент МГТУ: «Я раньше, как и все первокурсники, получал фиксированную стипендию 6400 рублей, затем я закончил на отлично и получаю 14400, плюс есть балльная система и я получаю за неё повышенную стипендию. Ещё я получаю президентский грант в размере 20 тысяч рублей в месяц».

В МГТУ абитуриентам готовы помочь определиться с выбором наиболее интересного направления и задать профессиональные ориентиры на будущее.

Ольга Ромахова, специалист МГТУ: «У нас есть приёмная комиссия, которая ответит на все базовые вопросы, а также создана группа кураторов - это представители кафедр выпускающих, которые дадут разъяснения по направлениям подготовки».

Сейчас у школьников и их родителей очень сложный, стрессовый период экзамены и поступление в вузы. Специалисты советуют сохранять самообладание и не торопиться. Взвесить все за и против.

О том, какие возможности предлагает легендарная мореходка сегодня, в каких международных программах принимают участие её студенты, вы сможете узнать сегодня в 20 часов в программе «Проще говоря», гостем которой стала Наталья Аникеева, начальник отдела международного сотрудничества МГТУ. Выпуск передачи смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на нашем официальном сайте.