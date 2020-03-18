МГТУ переходит на удалённое обучение

Тем не менее, о карантине речи пока не идёт. Студентов распускают по домам, но преподавательский состав, как и прежде, продолжит ходить на работу.

В стенах МГТУ сейчас тихо. По гулким пустым коридором время от времени проходят небольшие группки студентов, а в отдельных аудиториях идут последние в этом месяце очные занятия. Но уже сейчас нет былого оживления, присущего большому вузу. Большинство учащихся отправились по домам. С 19 числа они переходят на дистанционное обучение.

Виктория Яценко, проректор по учебной работе МГТУ: «У нас в сервисах МГТУ есть возможность проведения видеоконференций. И часть преподавателей будет проводить занятия именно в таком формате. Особенно для младших курсов, первого и второго, где у нас много поточных лекций для большого контингента, большого набора. Но это всё на следующей неделе. А так всё в виде электронных курсов в основном. Практическая подготовка будет перенесена на более поздний срок».

Прогулять такие занятия будет сложно. Видеоконференция будет начинаться с переклички. При этом студенты обязаны отписаться преподавателю о том, что они на месте и готовы получать новые знания. Затем, чтобы кто-то не сбежал с электронной пары в процессе онлайн-лекции, проследит программа, которая показывает лектору точное число слушателей на связи. Но преподаватели всё же рассчитывают на честность и мотивацию учащихся.

Анна Шабайлова, третьекурсница МГТУ: «Это более удобно. Ты не боишься заразиться и спокойно продолжаешь свою учебную деятельность. У тебя есть много времени, чтобы решить какую-то задачу. Можно спокойно подумать, обратиться к преподавателю, если тебе это нужно».

Покинут МГТУ не все студенты и курсанты. Часть иногородних, примерно 15 человек, решили остаться в общежитии. Тем не менее, учиться, как и остальным, им придётся с помощью интернета. А при входе на территорию вуза каждого из них будут проверять с помощью дистанционного термометра.

Вадим Бугаев, начальник отдела по организационно-воспитательной работе с курсантами Морской академии МГТУ: «У нас имеется дежурный. Мы называем его «ночной дежурный». Это человек, который находится с курсантами в общежитии в ночное время. В ходе вечерней поверки, перед ужином, ведётся контроль. Как они моют руки, дезинфекция рук и замер температуры. Замер температуры фиксируется. Специальный журнал у нас заведён - «Журнал замера температуры курсантов в целях профилактики распространения коронавируса». В нём записаны все, кого проверяют. Если обнаруживается вдруг курсант с повышенной температурой, однозначно он сразу изолируется в отдельное помещение, вызывается скорая, докладывается начальнику штаба».

Дистанционное обучение в МГТУ вводится не навсегда, а до 13 апреля. Правда, с возможностью продления на тот случай, если новый вирус к этому времени обуздать не получится. Впрочем, и педагоги, и студенты верят, что всё будет хорошо и совсем скоро они смогут вернуться к обычному ритму жизни.