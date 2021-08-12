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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.21 19:30

Мифы и реалии прививки от CoViD-19 - главный врач подмосковной больницы в Коммунарке

220 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+109), Мончегорске (+23)  и Североморске (+19).

Проценко развеял популярные мифы о COVID-19 и вакцинации. Слова главного врача подмосковной больницы в Коммунарке приводят «Известия». Эксперт назвал неверным убеждение о том, что прививка каким-то образом может повлиять на изменение восприятия вкусов и запахов. По его словам, также ложным является мнение о том, что иммунитет якобы будет лучше защищать человека от COVID-19, если переболеть, а не пройти вакцинацию. Проценко отметил, что такая позиция «очень рискованная», в том числе из-за риска перенести заболевание в тяжелой форме. Также выдумкой главврач назвал сообщения о притягивании магнитов к вакцинированным людям. Ранее такие видеоролики люди, прошедшие вакцинацию, публиковали в Сети.

А вот мнение о том, что на распространение коронавируса влияет температура воздуха, оказалось верным. Наиболее комфортная температурная среда размножения коронавируса — это 4–16 градусов. Проценко также подтвердил, что ревакцинация от коронавируса действительно нужна раз в полгода.

Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

 

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