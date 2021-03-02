Михаил Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет!

Редакция «Арктик-ТВ» присоединяется к поздравлениям политику. Можно по-разному относиться к первому Президенту СССР, но именно в его бытность руководителем государства Мурманск стал городом–героем.

На присвоение Мурманску звания город-герой в мае 1985 года Горбачев не приехал, но посетил столицу Заполярья позже - в 1987 году. На торжественном собрании в ДК имени С.М. Кирова, тогда ещё генеральный секретарь ЦК КПСС вручил областному центру орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Также Михаил Сергеевич выступил на собрании с речью, в которой выдвинул 6 инициатив, названных впоследствии «мурманскими», в их числе и задача по освоению Севморпути.

Вместе с супругой Раисой Максимовной глава государства посмотрел районы массовой жилищной застройки и квартиры новоёелов. Он побывал на рыбокомбинате, поднялся на борт атомного ледокола «Россия» и встретился с активом Мурманска и области.

По итогам его визита было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению экономического и социального развития Мурманской области в период до 2005 года».