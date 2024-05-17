День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.24 12:00
Михаил Крапля: об открытии мотосезона-2024 в Заполярье
В субботу, 18 мая, в Мурманске официально открывается мотосезон. Традиционно организованная колонна байкеров проедет по улицам города.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Михаил Крапля, бессменный предводитель заполярных байкеров, президент мотоклуба «Murman Riders», рассказывает об открытии мотосезона-2024 и о жизни мотоциклистов за Полярным кругом.
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