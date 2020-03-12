Михаил Мишустин, глава правительства РФ, просит россиян быть внимательными к своему здоровью

Все местные и российские ограничения введены для защиты населения от распространения коронавируса. Михаил Мишустин, глава правительства РФ, попросил россиян с пониманием отнестись к ним и быть внимательными к своему здоровью.

Премьер-министр отметил, что угроза распространения инфекции в России сведена до минимума. Также было отмечено, что при разработке бюджета до 2021 года необходимо учитывать не только текущие риски, но и фактор коронавирусной инфекции. Кроме того, правительством страны принято решение, начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются те рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию.

Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации: «Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных. Рекомендовать сотрудникам, без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях».