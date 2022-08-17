Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 4,5 и 3 процента

В России запущена новая программа господдержки бизнеса. Теперь малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и на его развитие под 3%. Эти средства можно будет потратить на капитальный ремонт производственных помещений, закупку оборудования, а также запуск новых производств.

В России запущена новая программа господдержки бизнеса. Теперь малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и на его развитие под 3%. Эти средства можно будет потратить на капитальный ремонт производственных помещений, закупку оборудования, а также запуск новых производств.

При этом в приоритетном порядке льготные кредиты получат те предприятия, которые работают в сфере переработки сельхозпродукции, логистики, а также гостиничного бизнеса.

Кредит можно будет взять на 10 лет, а срок действия льготной программы составит 3 года.