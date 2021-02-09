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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.21 19:30

Михаил Орешета ушёл в последний поход

Мурманский краевед, один из организаторов поискового движения Михаил Орешета умер на 70-м году жизни. Почти полвека он посвятил исследованию тех мест в Заполярье, где проходили ожесточенные бои. Благодаря ему семьи смогли узнать о судьбе родных и близких, которые на протяжении долгого времени считались пропавшими без вести.

Не успели в Заполярье проститься с заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Гронским, как случился новый удар и новая потеря - на 70-ом году жизни внезапно ушёл известный краевед Михаил Орешета.

Он родом из Украины, но большую часть прожил на севере. Как говорил он сам – Кольская земля проверяет чужаков на прочность. Вспоминая время, когда трудился в Мурманском морском пароходстве, Михаил Григорьевич рассказывал, что многие коллеги не выдерживали суровых условий.

Михаил Орешета, краевед, поисковик, писатель: «Изумительная природа Кольского полуострова, но природа такая, что-либо ты с ней, либо ты уматываешь. Те ребята, которые приехали в Морское пароходство, одна треть уехала сразу-  им холодно стало неуютно –земля проверяет на вшивость и те, кто не выдерживают, они отсеиваются и остаются сильные, и поэтому край у нас богатый, богатый, прежде всего, людьми».

Трудно переоценить значение того литературного наследия, которое оставил после себя Михаил Орешета. Автор нескольких книг, документальных рассказов и очерков. Ему было о чем поведать. Почти полвека один из основателей поискового движения посвятил восстановлению памяти погибших защитников Заполярья. Без его участия нашей телекомпании не удалось бы создать многосерийный проект «Война в Заполярье», в котором он выступил одним из экспертов. Трудно представить, кто бы ещё смог столько рассказать о Титовских дотах.

Михаил Орешета, краевед, поисковик, писатель: «Солдатики писали на стенах дота свои фамилии, нашли 11 имен, в 1984 году останки похоронили, в Титовке появилась братская могила, людей много, а имен только одиннадцать».

Смерть застигла не дома. Военному историку стало плохо на Партизанском острове во время одиночного похода. На остров вызвали самолёт МЧС, но спасти его медики не смогли. По словам соратников и друзей, несмотря на проблемы со здоровьем, Михаил Орешета продолжал работать.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Он больше месяца лежал в больнице и когда мы с ним встретились, он сказал, что написал книгу и, вроде бы, она в издательстве. Было бы неплохо, если бы муранчане увидели эту книгу - память о нашем замечательном земляке».

Прощание с Михаилом Орешетой состоится 12 февраля в 11.00 в областном морге на улице Радищева.

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