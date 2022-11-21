Михаил Павлов: о бюджете-2023, о выпадающих доходах, о коммунальных платежах, о газификации региона, о жилищном строительстве

Глеб Знаменский Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко. Комментарий к новости: Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили

Елена Молоштан. Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в Комментарий к новости: В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова