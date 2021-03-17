Михаил Шелякин привёз «серебро» из Хабаровска

Мурманчанин Михаил Шелякин стал серебряным призёром первенства России по греко-римской борьбе.

Михаил Шелякин совсем недавно вернулся с соревнований по греко-римской борьбе, которые состоялись в Хабаровске. С Дальнего Востока юноша привёз «серебро», а через месяц планирует выступить в Дагестане на международном турнире.

Михаил Шелякин, спортсмен: «Я давно к этому шёл, по кадетам до 18 лет я уже входил в состав сборной России, отборочный тур выиграл, но из-за травмы не смог поехать на Первенство мира. В этом году есть хорошая возможность покорять международную арену».

Михаил уроженец Мурманска всё реже появляется на Кольской земле, большая часть его жизни проходит в Подмосковных Химках, где расположена основная тренировочная база. Поэтому каждый его приезд начинающие борцы воспринимают с восторгом, для них успехи спортсмена служат живым примером того, что можно добиться любых высот.

Борис Хотешов, тренер мурманской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе: «За мою 24-летнюю деятельность это первый результат. Были ребята - призеры страны, но это другой уровень другие медали. Миша показал наивысший результат, он относится к нашему региону, наша область давно не блистала на уровне всей России».

Кажется, что спортсмены живут от тренировки до тренировки, но это далеко не так. Михаил говорит, что в свободное время любит исполнять песни Цоя под гитару, ходить в кино и просто встречаться с друзьями. Это не мешает ему одерживать новые победы и стремиться к большему. Юноша поставил себе цель стать олимпийским чемпионом и, судя по решительному настрою, это ему по плечу.