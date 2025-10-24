День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.25 12:00
Михаил Соломонов и Екатерина Замятина: фестиваль «КнигоЛёд» - книжное приключение этой осени
14-16 ноября в Мурманске состоится масштабный фестиваль «КнигоЛёд» - это встречи с писателями и популяризаторами науки, путешественниками и музыкантами, иллюстраторами и издателями, авторами графических романов, презентации книг, творческие мастер-классы, необычные лектории и оригинальные выставки.
Организаторы фестиваля – Мурманская городская библиотека и Мурманская областная научная библиотека при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Михаил Соломонов, специалист Центральной городской библиотеки – филиала №2, и Екатерина Замятина, и.о. заведующего арт-библиотекой, рассказываю об основных мероприятиях масштабного фестиваля «КнигоЛёд-2025», их особенностях и гостях книжного приключения этой осени.
Комментарии
