Микрорайон – отремонтированные квартиры для мурманчан

Мурманчане, остро нуждающиеся в жилье, в том числе переселенцы из «авариек», могут рассчитывать на получение социального жилья. Очередь на квартиры из маневренного фонда конечно велика, но всё же не стоит на месте. В столице Заполярья завершился очередной ремонт квартиры, в которую в скором времени въедут новые жильцы.

Вскоре просторная трёшка на просп. Героев-североморцев встретит новых жильцов. Приятным сюрпризом для новосёлов станет ремонт. Краска ещё даже не высохла…

- Эта трёхкомнатная квартира была очень в плохом состоянии, - рассказала Наталья Левченко, директор мурманского Управления капитального строительства. – Ремонт сделали досрочно, молодцы.

После ремонта квартиры включают в маневренный фонд города. Спрос на них очень высок. В настоящее время получение социального жилья ожидают 7 тысяч остро нуждающихся семей. И всё же очередь двигается. За шесть лет подрядчики обновили и сдали порядка четырех сотен квартир.

- Я всегда привожу простую арифметику. Если эти 400 квартир разделить на количество подъездов, в каждом из которых по 40 квартир, то получается, что мы построили дом с десятью подъездами, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Целый микрорайон, по сути. Не построили, а вернули к жизни

Многие пустующие квартиры, попадающие на баланс города, находятся в плачевном состоянии. Вселять новых жильцов в такие условия недопустимо. Ремонт каждого объекта занимает как минимум месяц, отмечает Наталья Левченко, директор мурманского Управления капитального строительства. «В этом году городские власти отремонтируют более 70 квартир», - сообщила она.