Микрорайоны Мурманска сближают новые лестницы

В Мурманске завершилась реконструкция лестницы на улице Старостина. Однако подрядчикам предстоит выполнить ещё ряд работ по благоустройству территории.

Восточный микрорайон областного центра, где расположены улицы: Скальная, Мира, Маклакова, отличается сложным ландшатом. Вопрос пешеходной связи для местных жителей очень важен.

Долгие годы собственники близлежащих домов испытывали неудобства и неоднократно жаловались на состояние лестницы, расположенной около дома № 29 улицы Старостина. Благодаря усилиям администрации города на месте старой полуразрушенной конструкции построили новую деревянно-металлическую лестницу.

- Эта лестница, действительно, с историей, потому что, наверное, она больше 30 лет не ремонтировалась и находилась в аварийном состоянии, - напомнил Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Много было обращений граждан и ко мне, как к депутату, и в администрацию города с просьбой привести эту лестницу в порядок. Недавно её после реконструкции сдали в эксплуатацию.

Сейчас рабочие приступили к благоустройству территории, которая была затронута при проведении работ. Один из важнейших этапов - озеленение. Склон рядом с пешеходной зоной обустроят георешётками, чтобы завезённая земля не сползала вниз. Чуть позже специалисты разобьют на этом месте газон.

- До окончания работ осталось где-то десять дней. В течение этого времени мы планируем закончить здесь озеленение и устройство асфальтового покрытия, - сообщил Александр Ячкуло, исполнительный директор строительной компании «Инмар».

Отметим, что в Мурманске обновление объектов городской инфраструктуры ведется регулярно. В начале 2018 года была открыта ещё одна новая лестница: пешеходную связь построили между улицей Кильдинская и Верхнеростинским шоссе. В этом же году запланировано выполнить ремонт 9 лестниц, расположенных во все округах заполярной столицы.