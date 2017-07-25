Миллионы - на отлов собак

Отлов и содержание безнадзорных животных остается важной статьей расходов региональной казны. На то, чтобы избавить улицы заполярных городов от агрессивных собак и кошек в 2017 году в бюджете Мурманской области предусмотрено более 50 млн рублей.

В прошлые годы от жителей Заполярья поступали жалобы на недостаточное финансирование мероприятий по отлову и содержанию, поэтому в этом – объём денежных средств увеличен почти вдвое – до 54 с половиной млн рублей. Деньги выделяются муниципалитетам, которые в свою очередь заключают договоры с подрядчиками.

Однако за прошедшие полгода на основании заявок бюджетам муниципальных образований перечислено всего чуть более 11 миллионов рублей. По мнению областного правительства, причина низкого освоения средств кроется в недостаточной активности со стороны некоторых муниципалитетов. Например, в Ковдорском районе муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных заключён только в апреле текущего года, так же поздно договор заключен в Корзуново. В Заозерске контракта нет до сих пор. Вместе с тем есть и положительные примеры – высокие показатели по отлову безнадзорных животных на территории Кольского района, в Мончегорске, Кандалакшском районе.