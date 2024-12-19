Миллионы россиян сегодня внимательно следили за ходом «прямой линии» Владимира Путина

На конференции собрались журналисты и блогеры со всей страны. В числе присутствующих была и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В числе важных вопросов для Арктических регионов - льготная ипотека. В России существует несколько программ, по которым можно купить квартиру с меньшим процентом займа. Например, под 6% годовых можно оформить семейную ипотеку, под 3% - сельскую, а под 2% - «Арктическую». Но к концу года банки стали отказывать россиянам в оформлении таких льгот, обуславливая ситуацию исчерпанным лимитом государственных субсидий.

Сложившуюся картину Владимир Путин назвал безобразием.

- Для банков это только в удовольствие должно быть. Получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Должно возмещать. Здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно, - отметил лидер страны.

Журналистов также волновала судьба проекта «Арктик-СПГ-2», о желании уничтожить который высказались в Госдепе США.

Владимир Путин объяснил, что это боязнью конкуренции.

- Мешают они нам или нет? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут они нас там закрыть, убить окончательно? Нет, не смогут. Они нанесут какой-то ущерб и вред, но безусловно из этой ситуации, как и из других ситуаций при поставках энергоносителей, мы выйдем, тем более что потребности в энергоносителе, с точки зрения развития мировой экономики, они всё равно продолжаются, - ответил на очередной вопрос Владимир Владимирович.

Среди прочих вопросов северян волновали проблемы в сфере ЖКХ, вопросы пенсионных начислений, медицинских услуг, помощь участникам СВО и образование.

На вопросы земляков отвечали, в том числе, и представители Мурманского «Народного фронта».

Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта в Мурманской области: «Сейчас основное направление, конечно, СВО и вопросы социальной направленности. Один из самых интересных звонков, который сейчас поступил, я знаю, из Мурманской области, когда мальчик спросил президента, хотел ли он быть в детстве Президентом?».

Глава нашего региона вчера и сегодня был занят вопросами ЧП на юге области, но тем не менее он внимательно следил за ходом «прямой линии» президента.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вопросы от Мурманской области не прозвучали в рамках этого мероприятия, но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчёт о том, что нам много-много нужно работать над целым набором вопросов. И все они в работе, а те обращения, которые в том числе были направлены на «прямую линию, будут переданы нам и самым внимательным образом отработаны».

Подробнее про темы, поднятие на пресс-конференции президента, мы расскажем в ближайших выпусках новостей.

В Гостином дворе, где состоялась встреча, работала и корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Пресс-конференция подошла к концу, к сожалению, мне не удалось задать свой вопрос, однако, я услышала много интересных ответов на вопросы журналистов из разных регионов России, в том числе и других стран. Это было информативно и полезно».