Миллионы ушли в кладбищенскую землю! Ведётся проверка

На мурманском кладбище заканчиваются места для захоронений. Ситуацию обсудили на совещании в правительстве региона. Губернатор Мурманской области потребовал от муниципальных властей решить вопрос в кратчайшие сроки.

Тему необходимости расширения кладбища начали поднимать в 2019 году. Тогда городские власти отдали подряд на сумму более 200 миллионов рублей фирме «Стройкомсервис». Деньги ушли, а работу фактически не сделали. Как объяснил во время заседания заместитель главы администрации Мурманска Андрей Изотов, 71-й сектор кладбища не был введён в эксплуатацию. Отдельные секторы так и не были построены. Один из контрактов был расторгнут в одностороннем порядке. По ранее заключённым контрактам идут судебные тяжбы.

Однако, напомним, сейчас фирма «Стройкомсервис» находится в состоянии банкротства. Деньги вряд ли получится вернуть в бюджет. В этом году на устранение ошибок предыдущего подрядчика городские власти выделили ещё порядка 100 миллионов рублей. Тем не менее, места для захоронений заканчиваются уже сейчас. В январе оставалось около 400 могил. По статистике, их хватит на месяц.

Проблемы на городском кладбище могут серьёзно обострить социальное напряжение.

При беседе присутствовал и глава прокуратуры Мурманской области Сергей Паволин. Он сообщил, что правоохранительные органы уже проводят проверку. По её результатам работе администрации дадут соответствующую оценку. В свою очередь губернатор потребовал от городских властей Мурманска решить вопрос в ближайшее время. «Уверен, правоохранительные органы во всём разберутся, но так хозяйствовать и управлять недопустимо», - подчеркнул Андрей Чибис.