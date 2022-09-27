День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.22 19:30
Минцифры России распространило список из 195 специальностей, по которым освобождают от частичной мобилизации специалистов
Перечень опубликован в тelegram-канале ведомства.
Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний, отметили в ведомстве. Так же в министерстве подчеркнули, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не даёт права на освобождение от призыва, «необходимо также выполнять критически важные функции».
Министерство сообщает, что со вторника откроет форму на портале «Госуслуги» по отсрочке от частичной мобилизации. Уточняется, что заявление оформлять должен сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью директора организации. Без неё заявление подать не получится.
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Последние комментарии
Татьяна
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