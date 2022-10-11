Минцифры России запустил три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах

Первый проект ориентирован на борьбу с «кибербуллингом» – травлей в соцсетях или мессенджерах. Его целевая аудитория – подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. Он будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами.

Второй проект призван объяснить основные ошибки, которые совершают при создании паролей интернет-пользователи, он так же простым языком разъясняет принципы использование двухфакторной аутентификации и защиты аккаунтов в цифровых сервисах.

Последний проект — «КиберЗОЖ» — должен побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.