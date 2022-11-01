Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом»

Он доступен в мобильном приложении портала «Госуслуги».

Поделиться документом можно в несколько кликов, отправив данные себе или другому человеку через любое приложение на мобильном телефоне, например, смс-сообщения, электронную почту, мессенджеры или заметки.

Для отправки доступны реквизиты из раздела «Личные документы» - это: паспорт, СНИЛС, ИНН, различные свидетельства, загранпаспорт, военный билет.

Чтобы поделиться документом, нужно зайти в мобильное приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы» и выбрать удобный способ отправки данных.