Минфин России внёс изменения в программах «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной и Арктической ипотеки»

Теперь заёмщики могут снизить ставку по комбинированным кредитам, где часть займа оформлена по льготной программе, а часть — по рыночной.

Размер, на который можно снизить ставку, будет зависеть от условий банков — ключевой ставки и стоимости фондирования.

Также с 1 февраля оформить льготную ипотеку можно будет только один раз на семью. Теперь супруги обязаны выступать созаёмщиками, но при необходимости к ним можно привлечь и третьих лиц, если доходов семьи недостаточно для участия в программе.