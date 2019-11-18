Мини-футбол – большие страсти

В Мурманске проходит турнир по мини-футболу лиги «МегаСпорт». Накал страстей нешуточный – начались игры в плей офф. За выход в полуфинал поборолись команды «Гаджиево» и «Апатит».

Мини-футбол от его старшего собрата отличает размер поля и количество игроков в команде. Но никак не кипящие в зале страсти. Это наглядно доказали болельщики и футболисты команд «Гаджиево» и «Апатит». Цена ошибки на поле очень велика, ведь от этого матча зависит попадание в полуфинал.

«Встречаются коллективы из всех пяти лиг. Сейчас мы с вами присутствуем на матче между командой футбольного клуба «Апатит» и команда футбольного клуба «Гаджиево», - рассказывает Алексей Попов, директор лиги мини-футбола «МегаСпорт». – «Апатит» - это наш абсолютный чемпион последних двух лет, команда, выступающая в нашем турнире при поддержке профсоюзного комитета компании «ФорсАгро», оказывающая всемирную поддержку. А команда футбольного клуба «Гаджиево» - это чемпионы Северного флота».

Команды на поле - примерно одинаковы по силе, они - фавориты этих соревнований. После первого тайма счёт 3:2 в пользу «Апатита». Но «Гаджиево» не даёт сопернику расслабиться. Молодая команда военнослужащих выступает на данном этапе в первой лиге.

«Мы готовились к этой игре, вышли в ¼ этого соревнования, надеемся пройти дальше, - говорит Вадим Скляр, капитан команды «Гаджиево». - Сейчас один мяч уступаем, будем бороться до последней секунды».

Футболисты на поле показывают высокую технику игры и сражаются с особым усердием. Победа важна, уступать не хочет никто. Пыл спортсменов периодически остужают внимательные судьи, которые тщательно отслеживают даже самые незначительные нарушения на поле.