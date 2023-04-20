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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.23 19:30

Мини-футбол с большими амбициями

Александр Зотов, представитель команды Северного флота по мини-футболу, подполковник: «Наверное, победы заслуживает каждый боец, потому что все относились к тренировкам и играм с самоотдачей, постоянные тренировки, требования тренерского состава. Уверен, что в следующем году команда достойно займёт первое место в чемпионате Вооружённых Сил».

Спортсмены Северного флота участвуют во многих соревнованиях и одно из этих направлений – мини-футбол. Команда делает большие успехи, вот уже который раз становясь призёром на местных, областных и всероссийских соревнованиях.  

Сборная Северного флота по мини-футболу играет уже больше 10 лет. Как отмечают её представители, команда держится на высоком уровне, подтверждение слов - лидирующие позиции в турнирной сетке. По итогам 2022-2023 года команда Северного флота заняла первое место на чемпионате области и так же стала чемпионом города. По словам ребят, большую роль в подготовке к матчам играет их тренер.

Александр Зотов, представитель команды Северного флота по мини-футболу: «Очень требовательный к игрокам, поддерживает дисциплину команды. Благодаря, наверное, в большей степени ему, команда добивается таких больших результатов».

И действительно, дисциплина – то, на чём держится работа в команде. Чтобы готовиться к играм, которых немало, после дня службы сборная Северного флота встречается в спортзале поздно вечером. На вопрос, не сложно ли после рабочего дня ещё и бегать по полю, заниматься, говорят, что привыкли.

Марк Голосов, капитан сборной команды Северного флота по мини-футболу: «Просто люблю футбол! И всё. С детства в футбол играю и всё. С пяти лет. Поэтому не надо никакую мотивацию, просто приходишь и радуешься тому, что ты можешь играть в футбол».

Андрей Левин, защитник сборной команды Северного флота по мини-футболу: «До вечера у нас служба, после этого приходится тренироваться. На самом деле, тренируемся уже каждый день, когда позволяет время: и в обеденное время тренируемся, и вечером после службы».

Надо отметить, в начале апреля в Саратове состоялся ежегодный чемпионат по мини-футболу среди Вооруженных Сил Российской Федерации, участие в котором приняли 9 сильнейших команд. Оттуда наши ребята вернулись с «бронзой».

Конечно, как отмечают представители сборной, любая игра – это ещё одна возможность продемонстрировать свои способности и умения, а также посмотреть на другие команды и научиться у них чему-то новому. 

Марк Голосов, капитан сборной команды Северного флота по мини-футболу: «Это большой опыт. Такие турниры – это хороший уровень игры. Приезжают хорошие команды. Набираемся только опыта».

Андрей Левин, защитник сборной команды Северного флота по мини-футболу: «Личностный рост, работа над собой, спорт – это жизнь, движение вперёд. Чувствую, что мы становимся лучше. Каждый год к нам приходят новые игроки, остаются дальше играть».

Благодаря регулярным тренировкам и играм мы можем увидеть, что Северный флот всегда на высоте. 

Александр Зотов, представитель команды Северного флота по мини-футболу, подполковник: «Наверное, победы заслуживает каждый боец, потому что все относились к тренировкам и играм с самоотдачей, постоянные тренировки, требования тренерского состава. Уверен, что в следующем году команда достойно займёт первое место в чемпионате Вооружённых Сил».

Такой вот грандиозный план на следующий год. А сейчас, по завершению сезона по мини-футболу, команда переходит на газон, чтобы играть в большой футбол. Уже 23 апреля сборная Северного флота отправится на сборы в Краснодарский край, где начнёт подготовку к игре, которая состоится  в конце мая.

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