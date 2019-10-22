Мини-музей и тренажёры - всё лучшее детям!

Детский сад № 19 признан одним из самых лучших в городе и не случайно. Воспитатели дошкольного учреждения стараются сделать пребывание детей не только комфортным, но и познавательным.

Воспитанники детского сада № 19 в Мурманске с удовольствием посещают мини-музей, созданный в стенах учреждения. Представленные экспонаты рассказывают о животных Арктики и о достопримечательностях столицы Заполярья. Макеты вокзала, гостиницы «Арктика» и даже океанариума - все сделано руками детей и педагогов. Физическому развитию здесь также уделяют особое внимание - у ребят в распоряжении фитнес-зал, где и педали можно покрутить и на батуте попрыгать.

«В нашем саду проводятся занятия по фитнес-аэробике, степ-аэробике, - рассказывает Оксана Усатова, и.о. заведующей МБДОУ № 19. - Мы часто являемся призёрами конкурсов».

Занятия у детей проходят в тёплых залах, так как летом в рамках городской программы «Тёплое окно» в дошкольном учреждении заменили старые оконные блоки на современные стеклопакеты. Сейчас в саду устанавливают лестницы возле запасных выходов.

«У нас начался новый учебный год, все сады готовы, - отметил во время рабочего визита Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - У нас есть плановые ремонты, но все плановые работы мы выполнили. И это не только школы, но и учреждения дополнительного образования».

Сейчас дошколята Мурманска полностью обеспечены местами в детских садах. Но многие здания были построены ещё в 80-х годах прошлого века. По словам, главы города Андрея Сысоева, вскоре начнётся строительство двух новых дошкольных учреждений, которые будут располагаться на улицах Орликовой и Достоевского.