Мини-парады прошли под окнами тех, кто уже в силу возраста не может участвовать в праздничных мероприятиях победного мая

В Полярном поздравили труженика тыла и узницу концлагерей.

Свидетелей Великой Отечественной войны становится всё меньше. Например, в ЗАТО Александровск осталось всего двое ветеранов, которые в силу возраста уже не могут самостоятельно принять участие в массовых мероприятиях, посвящённых 9 мая. Да, и многие дети войны ограничены в мобильности. Для них праздник устроили прямо под окнами – торжественное событие ворвалось в сердца музыкой, знакомой и любимой, всегда актуальной. И конечно, по сложившейся традиции, живой - в исполнении военного оркестра гарнизона.

Сергей Грицай, дирижёр военного оркестра, г. Полярный: «Для нас это честь. Мы представляем собой лицо города воинской славы».

Мини-парады под окнами – это своего рода продолжение большой Всероссийской акции, участниками которой стали жители Полярного разных категорий. Например, военный вальс прозвучал во дворе дома несовершеннолетнего узника концлагерей Клавдии Ивановны Шняк. Она родилась в 1938 году, сегодня женщина может принимать подарки и поздравления только дома. Частыми её гостями, например, стали сотрудники Центра культуры.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Центра культуры «Север», г. Полярный: «Коллектив «Севера» ведёт плодотворную работу с такими категориями населения как труженики тыла и дети войны и не только в преддверии 9 мая, но и на протяжении всего года. Они являются постоянными гостями наших мероприятий».

Музыкальные открытки отправились и в окно Валентины Николаевны Чупраковой. Труженица тыла родилась в 30-м году, на себе ощутила тяготы снабжения солдат-фронтовиков. Пожелания от молодёжи города, пожалуй, одно: крепкого здоровья!