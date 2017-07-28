В отделе судебных приставов Октябрьского округа города Мурманска открылось небольшое почтовое отделение. Сотрудники учреждения работают несколько раз в неделю, принимая платежи и консультируя клиентов. Совместный проект учреждений работает в тестовом режиме и создан ради удобства посетителей, которые помимо ликвидации задолженностей смогут воспользоваться рядом и других услуг.

Обычно платежи по долгам в отделах регионального УФССП принимают дежурные приставы, но этой услугой могут воспользоваться только жители Мурманска. Именно поэтому у руководства регионального Управления федеральной службы судебных приставов возникала идея открыть пункт, где погасить задолженность смогут все желающие, в том числе и граждане, прописанные в области. Партнером пилотного проекта стала «Почта России».

- Дни приёма граждан будет проходить по вторникам - с 9 до 13 часов, четвергам - с 14 до 18, - рассказывает Марина Попова, руководитель отдела коммерческого департамента «Почта России» по Мурманской области. - Было принято решение о том, что этот пункт пока будет работать до 31 декабря 2017 года.

Такой график работы выбран не случайно, он в точности повторяет дни приёма граждан, а миниатюрное почтовое отделение открыли в отделе судебных приставов Октябрьского округа.

- Мы пока не можем сказать, какой будет поток желающих воспользоваться такой формой оплаты долга, - отмечает Оксана Наумова, начальник отдела документационного обеспечения УФССП России по Мурманской области. - Это пилотный проект, от которого мы ждём положительных результатов. Кроме наших долгов, здесь принимают и штрафы ГИБДД.

Помимо этого местные жители смогут оплатить здесь и коммунальные платежи, налоги, сделать денежный перевод или купить марки. В этом микрорайоне это единственное учреждение, оказывающие такие платёжные услуги. В скором времени на месте, где работает сотрудник почты, появится фирменное оформление, так что найти специалиста можно будет легко.