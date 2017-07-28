«Река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков», - Марина КовтунПенсионные страдания Андрея Исаева в Госдуме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30

Миниатюрное почтовое отделение открыли в отделе судебных приставов Октябрьского округа

В отделе судебных приставов Октябрьского округа города Мурманска открылось небольшое почтовое отделение. Сотрудники учреждения работают несколько раз в неделю, принимая платежи и консультируя клиентов. Совместный проект учреждений работает в тестовом режиме  и создан ради удобства посетителей, которые помимо ликвидации задолженностей смогут воспользоваться рядом и других услуг.

Обычно платежи по долгам в отделах регионального УФССП принимают дежурные приставы, но этой услугой могут воспользоваться только жители Мурманска. Именно поэтому у руководства регионального Управления федеральной службы судебных приставов возникала идея открыть пункт, где погасить задолженность смогут все желающие, в том числе и граждане, прописанные в области. Партнером  пилотного проекта стала «Почта России».

- Дни приёма граждан будет проходить по вторникам - с 9 до 13 часов,  четвергам - с 14 до 18, - рассказывает Марина Попова, руководитель отдела коммерческого департамента «Почта России» по Мурманской области. - Было принято решение о том, что этот пункт пока будет работать до 31 декабря 2017 года.

Такой график работы выбран не случайно, он в точности повторяет дни приёма граждан, а миниатюрное почтовое отделение открыли в отделе судебных приставов Октябрьского округа.

- Мы пока не можем сказать, какой будет поток желающих воспользоваться такой формой оплаты долга, - отмечает Оксана Наумова, начальник отдела документационного обеспечения УФССП России по Мурманской области. - Это пилотный проект, от которого мы ждём положительных результатов. Кроме наших долгов, здесь принимают и штрафы ГИБДД.

Помимо этого местные жители смогут оплатить здесь и коммунальные платежи, налоги, сделать денежный перевод или купить марки. В этом микрорайоне это единственное учреждение, оказывающие такие платёжные услуги. В скором времени на месте, где работает сотрудник почты, появится фирменное оформление, так что найти специалиста можно будет легко.    

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовал: 491 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Ирина Ковалёва
28.07.17 16:27
Лишний раз убеждаюсь, что многие общественные организации не работают, а создают видимость деятельности. Вот и ОНФ пошли проверить работу поликлиники! А то они не знают, что там нет специалистов, оче
Комментарий к новости:Активисты ОНФ оценили качество работы городской поликлиники № 1: врачей мало – очереди большие
НП
28.07.17 15:30
Как это могло быть при Марине Васильевне?! Она же калёным железом борется с коррупцией и казнокрадами, а тут казачок в жёлтый дом пробрался - в управление по обеспечению деятельности правительства!!
Комментарий к новости:Заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» подозревается в мошенничестве
Pavel
28.07.17 12:23
Согласен с Игорем Петровичем, так как скорость роста ягеля составляет всего 3-5 мм в год. В высоту лишайники ягеля могут достигать 10-15 см. Соответственно ягель вырастает в полный рост за 30 лет. Пос
Комментарий к новости:Норвежские предприниматели присматриваются к ягелю Кольского полуострова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«72 метра». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на охлаждённые и мороженые куры-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 13 копеек, а евро – почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин готовит нам «подарки» после выборов президента-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыПенсионные страдания Андрея Исаева в Госдуме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика