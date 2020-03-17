Минимизировать риски распространения коронавируса – Андрей Чибис

Уже к вечеру понедельника ситуация прояснилась. Сотрудников телеканала «Арктик-ТВ» и других наших коллег, которые делали репортажи о шахматном турнире, разместили в карантине для обследования. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Мурманской области. Поэтому все службы заработали быстро, оперативно и корректно.

В соцсети «ВКонтакте» группа телеканала «Арктик-ТВ» опубликовала цитату председателя Шахматного турнира Андраника Мусатяна: «Важно, что глава региона подключился к этой ситуации, ведь ранее я говорил, что в боксы поместили выборочно и не обращают внимания на звонки других людей, которые были на мероприятии и имеют признаки простуды. После работы, проведенной на уровне губернатора, работа Роспотребнадзора активизировалась. Сейчас ситуация уже разрешена, каждый смог дозвониться на «горячие линии», все, кому необходимо, уже изолированы и обследуются».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также ввёл меры, которые касаются каждого. Главная из них - досрочные каникулы для школьников с 17 по 31 марта во всех школах региона. Обращение к северянам Андрей Чибис опубликовал в социальных сетях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сделано это для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Подозрение на коронавирус выявлено у одного из участников шахматного турнира, состоявшегося в минувшие выходные. Кроме того, мы вводим ограничения на все массовые мероприятия свыше 50 человек. Принимаются все необходимые меры всеми службами и органами правопорядка для того, чтобы избежать распространение коронавируса. Тем не менее, дополнительные ограничения просто необходимы».